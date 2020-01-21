Tottenham, Vedat Muriqi için Fenerbahçe ile yeniden görüşecek

F.BAHÇE’DEN daha önce Vedat Muriqi’yi isteyen Tottenham, bir kez daha Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Daha önce Premier Lig’de Tottenham ve Burnley’den teklif alan F.Bahçe yönetimi, bu teklifl eri görüşmeden reddetmiş ve “Vedat bizim hedefl erimiz için kalacak” cevabını vermişti. Bunun üzerine PSG’den Cavani’yi transfer etmeye çalışan Tottenham, golcü oyuncunun tercihini Atletico Madrid’ten yana kullanacağını söylemesi üzerine yeniden Vedat’ı gündemine aldı. İngiliz ekibinin Vedat Muriqi için 20 milyon poundluk teklifi daha da yükselteceği belirtiliyor. Tottenham’ın bir diğer golcü adayı da eski bir Fenerbahçeli Islam Slimani.

(Akşam)