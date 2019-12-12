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12 Aralık 2019 Perşembe 17:43:52 | Son Güncelleme: 12 Aralık 2019 Perşembe 17:45:31

TFF limit arttırımı yapma sebeplerini açıkladı

TFF'den "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" hakkında açıklama geldi. Federasyon, artırma sebeplerini sıraladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" hakkında açıklama yaptı.

Resmi siteden yapılan açıklama şu şekilde;

"TFF Yönetim Kurulu'nun 9 Aralık 2019 tarihli toplantısında almış olduğu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın "Kulüplerin Takım Harcama Limitleri" başlıklı bölümünde yapmış olduğu değişiklikler kamuoyunda çeşitli değerlendirmelere yol açmıştır.

Öncelikle hatırlatmak isteriz ki, talimatın yayınlanarak yürürlüğe girdiği 28 Haziran 2019 tarihinden sonra değişen koşullar nedeniyle Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanması konusunda yeni bir değerlendirme yapılması zaruri olmuştur.

Bu kapsamda; yayıncı kuruluşla 2 Ağustos 2019 tarihinde ek sözleşmenin yapılmasının ardından naklen yayın gelirlerinin yüzde 13'ü geçen oranda azalması ve reel faiz oranlarının düşmesi sonrasında Kulüpler Birliği'nin talebi de değerlendirilerek;

1 - 2019-2020 sezonu için Kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nde kabul edilebilir sapma tutarı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltilmesine,

2 - Kurula başvuru halinde, Takım Harcama Limitleri belirlenirken kulüplerin son bilanço tarihindeki finansal kredilerine uygulanan TL - Libor+5 faiz oranı yerine güncel reel borçlanma faiz oranlarına göre finansman giderlerinin hesaplanmasına,

3 - Süper Lig'e yükselen kulüplerin Takım Harcama Limitleri'nin hesaplanmasında ise Süper Lig'i 7-15 sırasında tamamlamış takımların ortalamasının alınarak hesaplanması usulünün yanı sıra, bu kulüplerin Takım Harcama Limiti'ne esas gelir ve gider kalemlerini bağımsız denetim şirketi tarafından onaylanmış raporları ile kurula başvurmaları halinde talimatta ön görülen esaslara göre hesaplanmasına karar verilmiştir.

Dolayısıyla bu değişikliklerin karşı karşıya kalınan yeni şartlardan kaynaklı yapıldığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Değerli kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

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