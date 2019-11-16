Terim plan değiştirdi
Andone’nin sakatlığı Galatasaray’da planları bozdu... Rumen oyuncuyu, Falcao ile birlikte görevlendirmek isteyen teknik direktör Fatih Terim, yaşanan şok sonrasında Babel’i bu bölgede kullanmaya karar verdi.
GÜNEŞ
■ MİLLİ araya üst üste aldığı iki galibiyetle ve 19 puanla giren Galatasaray’da zorlu periyot öncesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor... Ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde bir birinden önemli maçlar oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar’da Florin Andone’nin sakatlığı tüm planları alt üst etti. Falcao’nun da tam olarak iyileşmemesinden dolayı elinde forvet oyuncusu kalmayan Fatih Terim, yeni bir sistem kurmak için hummalı bir çalışma yapıyor.
FAVORİ BABEL PLASE ADEM
■ FALCAO’NUN dönüşüyle birlikte çift forvete geçmeyi ve Kolombiyalı yıldızla Andone’yi aynı anda oynatmayı düşünen Terim, bu planını Babel üzerinden deneyecek. Milli maçların ardından çeşitli varyasyonlar üzerinde duracak olan tecrübeli çalıştırıcı bu şekilde Falcao’nun partnerini belirleyecek. Andone’nin yokluğunda ibre Babel’den yana... Ancak, Adem Büyük ve Erencan da Terim’in kafasında yer alıyor.
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