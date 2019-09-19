'Terim’in sicili bozuk'

GÜNEŞ

■FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç, uzun süredir eleştirilerde bulunduğu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için sert konuştu. Terim’in basın toplantısındaki açıklamaları, sorulan Koç, “Dünkü basın toplantısını duymadım. Dünya neler konuşuyor, Avrupa neler konuşuyor. Biz nelerle uğraşıyoruz. Bizim ülkemizde yok tweet 19:05’te atılmış, o konuşuluyor. Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir! Bir insan hem futbolculuk hayatında hem teknik adamlık kariyerinde nasıl bu kadar ceza alabiliyor. Asıl bunun konuşulması lazım!” yorumunu yaptı.

BENİ RAHATSIZ ETMİYOR

■ TFF ziyareti de sorulan Ali Koç, Federasyon Başkanı Nihat Özdemir’le verdiği fotoğraf ve ziyaretleri hakkında ise şunları söyledi: “Nihat Özdemir ile verdiğim fotoğraf beni rahatsız etmiyor, bu olayı sizler büyütüyorsunuz. Federasyonun üzerinde baskı yaratmak için gereksiz polemikler üretiliyor. Türkiye’de işler algılarla yürütülüyor. Algı operasyonları başlamış. Ayrıca şu an çok fazla hakem hatası ver demek için erken.” Ali Koç, Galatasaray derbisiyle ilgili bir sorunun yöneltilmesi üzerine, “Daha o maça var” karşılığını verdi.

KURAL HATASI VAR

■ KURAL hatası ile ilgili yarın TFF’ye başvuruda bulunacaklarını açıklayan Koç, şöyle konuştu: “Kural hatası var yok! Bize göre var. Bir tanesi yoruma hiç açık değil. Bir tanesi olabilir. Şunu görüyoruz ki, yeni kurallar yeni düzenlemeler yorumcular tarafında da tan anlaşılmamış, idrak edilmemiş. Başvuru yapmamak sorumsuzluk olurdu. İki tane üst üste hata olması bizi bu sürece itti. Hukuki süreç ne zaman tamamlanır bilmiyorum. Zaten maç bitti. Herhangi bir algı operasyonuna maruz kalmadan kurallar net şekilde incelenirse, en sağlıklı kararın verileceğini düşünüyorum.