Terim’den Falcao fırçası

GÜNEŞ

■G.SARAY’DA Radamel Falcao belirsizliği can sıktı. Aslan’ın Kolombiyalı yıldıza en çok ihtiyaç duyduğu maçlardan biri olan Real Madrid maçında forma giymeyen tecrübeli santrfor kafalarda soru işareti bıraktı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar dün de birbirlerine “Acaba biz de Van Persie kazığı mı yedik?” diye sormaya devam etti. 1 Ekim’de oynanan PSG maçında forma giyen, ardından ağrıları nedeniyle takımdan uzak kalan Falcao, bugün itibariyle tam 21 gündü de takımla antrenmana çıkmıyor.

KULÜP SUS PUS OLDU

■ FLORYA’DA bireysel çalışmalarını sürdüren Falcao’nın sakatlığıyla ilgili G.Saray sağlık ekibinden net bir açıklama yapılmıyor. Fatih Hoca, Falcao’nun Real Madrid maçında da oynayamayacağı kesinleşince sağlık ekibine fırçayı bastı. Senelik 5 milyon euro garanti ücret alan ve 3 yıllık sözleşme imzalatılan 34’lük santrforla ilgili Fransa ve Kolombiya basınında çıkan sakatlık iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.