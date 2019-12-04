Terim, Belhanda'nın yerine koyacağı 10 numarayı buldu

Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon beklenilen görüntüyü çizemeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılı takımda ilk hedef, büyük bir düşüş yaşayan Younes Belhanda'nın yerine bir 10 numara. Terim ve ekibi aradığı 10 numarayı Premier Lig'den buldu. İşte detaylar...

BELHANDA YERİNE TANGO ZAMANI

Galatasaray, Younes Belhanda'nın yerine 10 numara ararken Arjantin'den sürpriz bir iddia geldi...

Tottenham'ın yeni menajeri Mourinho sezon başında 16 milyon euro bedelle kiralanan Giovani Lo Celso'yu istemediğini yönetime iletti.

Arjantin'den TyCSports, Tottenham'ın 23 yaşındaki Arjantinli oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetmesi durumunda Betis'e dönmeyeceğini, Galatasaray'ın da yer aldığı takımlardan birine kiralayacağı belirtti.

Bu sezon Premier Lig ekibinde 9 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, yalnızca 1 asist kaydedebildi. (Takvim)