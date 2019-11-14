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14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 00:35:13

Tarih yaz Türkiye’m! Türkiye-İzlanda muhtemel 11’ler

Milliler kazanırsa, fi nallere katılmanın yanı sıra, dünya şampiyonu Fransa’nın önünde grubu bitirip tarih yazmak için büyük bir şans elde edecek. Milliler 5 yıl aradan sonra Türk Telekom Stadı’nda maça çıkacak. Emre Belözoğlu ve İrfancan Kahveci haricinde eksik yok.

GÜNEŞ

■ VE nihayet o gün geldi çattı. Milli Takım, Türk Telekom’daki tarihi karşılaşmada İzlanda’dan 1 puan dahi alsa puanını 20’ye çıkartacak ve 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeye hak kazanacak. Milliler, zorlu maçı kazanmaları halinde ise H Grubu’nda puanını 22’ye çıkarıp hem finallere katılmayı garantileyecek hem de son dünya şampiyonu Fransa’nın önünde liderliğini sürdürecek. Türkiye, İzlanda’yı mağlup edip, Fransa’nın kalan maçlarını kazanması halinde gruptaki son maçında Andorra’yı da yenerse finallere lider olarak gidecek.

EMRE VE İRFANCAN YOK

 ■ A MİLLİ Takım’da sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile İrfancan Kahveci’nin, İzlanda karşılaşmasında forma giyme şansları yok denecek kadar az. Milli takımın Riva’daki tesislerinde devam eden kampta yer alan iki futbolcu, son anda bir sürpriz olmazsa maç kadrosuna alınmayacaklar. Ay-Yıldızlılar’da, ilk Fransa maçının kahramanlarından Cengiz Ünder, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde forma giyebilecek. Türk Milli Takımı 2014’te oynanan Kazakistan maçının ardından 5 yıl sonra TT Arena’da bir karşılaşmaya çıkacak.

STAT FULL ÇEKECEK

 ■TÜRKİYE’nin İzlanda ile oynayacağı grubun en kritik karşılaşmasında taraftarlar, 50 bin kişilik Türk Telekom Stadı’nı tamamıyla dolduracak. Milli takımı son dakikaya kadar destekleyecek olan taraftarlar, yapacakları tezahüratlarla da futbolcuları coşturacaklar. Ayrıca İzlandalı futbolcuları baskı altına da alacak olan taraftarlar, Ay-Yıldızlılar’ın sahada 12. adamı olmak için her şeyi yapacaklar. Diğer yandan ilk maç öncesinde Türk Milli Takımı’na karşı havalimanında eziyet eden İzlanda’nın bugün statta taraftarlardan büyük tepki görmesi bekleniyor.

MUHTEMEL 11’LER:

TÜRKİYE: Mert Günok, M.Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, H.Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

İZLANDA: Halldorsson, Palsson, Arnason, Fjoluson, Skulason, Thrandarso,  Sigurjonsson, A. Sigurdsson, Bjarnason, Bödvarsson, G. Sigurdsson

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