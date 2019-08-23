Taraftarıyla buluşuyor! Beşiktaş-Göztepe muhtemel 11’ler
SÜPER Lig’de ikinci haftanın perdesi bugün Vodafone Park’ta oynanacak olan Beşiktaş-Göztepe maçıyla birlikte açılıyor. İşte iki takımın da muhtemel 11’leri
GÜNEŞ
■ Siyah-Beyazlılar, tam 90 gün sonra evinde resmi bir maça çıkacak ve taraftarıyla buluşacak. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Atiba, Burak, Vida ve Roco bu mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan yardımcı antrenör Orhan Ak’ın istifası, karşılaşmada bu isim için yapılması planlanan protestolar nedeniyle yaşanacak gerginlikleri önledi.
MUHTEMEL 11’LER:
BEŞİKTAŞ: Karius, Douglas, Medel, Ruiz, Rebocho, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Adem Lljaci, Boyd, Güven
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Leo, Alparslan, Castro, Yasin, Halil, Serdar, Eren
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