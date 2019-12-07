Süper Lig'in lideri Sivasspor, Malatya deplasmanında da güldü!
Spor Toto Süper Lig'in lideri Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenerek puanını 30'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 14. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Malatya'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor, 3-1'lik skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Hakan Arslan, 30. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 54. dakikada Emre Kılınç attı. Malatyaspor'un tek golü 37. dakikada Guilherme'den geldi.
Sivasspor, üst üste 6. maçını kazanarak kulüp tarihinin en uzun galibiyet serisini yakaladı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, puanını 30'a yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.
Sivasspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Beşiktaş deplasmanına gidecek.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakanlık, 'Real Madrid' iddialarını yalanladı
- Fernando’yu renklerine bağlayan Sevilla bu sefer de Elneny’nin peşine düştü
- Menajer Ahmet Bulut'tan transfer iddialarına yanıt: Falcao hiçbir yere gitmiyor
- Galatasaray, Emlak Konut'la Florya için el sıkıştı
- Beşiktaş'ta ayrılık! Yıldız futbolcu ülkesine geri dönüyor