Süper Lig kulüpleri, bonservisi elinde olan 8 yıldızı takip etmeye başladı

TM Dijital Haber Merkezi

Geçmiş yıllara oranla yüksek bonservis ücretleri ödemeyerek kadrolarını güçlendiren Süper Lig devleri yıldız futbolcuları ya kiraladılar, ya da sıfır maliyetli oyunculara yöneldiler.

Son şampiyon Galatasaray yerli futbolcuların hemen hemen hiçbirisine bonservis ücreti ödemezken, sarı kırmızılar dünyaca ünlü yıldız oyuncu Seri’yi 1,5 milyon euro’ya kiralayarak kadrosuna kattı. Beşikaş Victor Ruiz, Rebocho, Douglas’ı bedavaya alırken ‘Kara Kartal’ bir tek Tyler Boyd’a 2,4 milyon Euro bonservis ödedi.

Geçtiğimiz sezon taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve kadrosunu baştan aşağı şekillendirmeye çalışan Fenerbahçe sadece Vedat Muric’in bonservisine hatrı sayılı bir para öderken, sarı lacivertliler Deniz Türüç, Altay Bayındır, Allahyar, Zanka, Kruse ve Emre Belözoğlu transferlerine ise sadece 6,5 milyon Euro harcadı.

Transfer çalışmalarına dört koldan devam eden Süper Lig kulüpleri için şu anda bonservisi elinde olan yıldızlar bir hayli cazip geliyor. Ben Arfa, Ribery, Adil Rami gibi yıldızları gündemine alan yöneticiler görüşmelerini sürdürürken Cabaye, Moukandjo, Guarin’in de hali hazırda bedava olması özellikle Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ı transferde iştahlı kılıyor.

İşte şu anda bonservisi elinde olan yıldız futbolcular:

Ben Arfa

Ribery

Adil Rami

Moukandjo

Guarin

Balotelli

Sturridge

Cabaye