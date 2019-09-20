20 Eylül 2019 Cuma 17:35:42 | Son Güncelleme: 20 Eylül 2019 Cuma 17:36:22
Süleyman Atlı gümüş madalyayla tamamladı
Milli sporcumuz Süleyman Atlı, Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 57 kiloda Rus rakibi Zavur Uguev'e yenildi ve organizasyonu gümüş madalya ile tamamladı.
Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, finalde karşılaştığı Rus Zavur Uguev'e 13-3 yenilerek dünya ikincisi oldu.
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