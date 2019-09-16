Sturridge görücüye çıktı

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR, 3. haftadaki F.Bahçe maçının 11’ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Teknik direktör Ünal Karaman, hafta içi yapılan antrenmanda sakatlanan golcü oyuncu Ekuban’ın yerine Obi Mikel’i sahaya sürdü. Karaman, stoperde Hüseyin’i yedek kulübesine çekerken stoperde Ivanildo ile Hosseini’ye görev verdi. Sakatlıkları bulunan Onazi, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf ve K. Ahmet olmak üzere 5 futbolcu maç kadrosunda yer almadı.

STURRİDGE SİFTAH YAPTI

■BALDIRINDA ağrıları bulunduğunu söyleyen ancak çekilen MR’ı sonrasında ciddi bir şeyi olmadığı tespit edilen Sturridge, maç kadrosunda yer aldı. Bordo-mavili takımla antrenmanlara çıkmaya başladıktan sonra hazır olmadığı için UEFA Avrupa Ligi’nde AEK ile yapılan rövanş maçı ve F.Bahçe karşılaşmasında kadroya dahil edilmeyen İngiliz golcü, G.Birliği maçıyla ilk kez forma giydi.