22 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:34:17
Stoper ve bek bu hafta geliyor
GAZİŞEHİR Gaziantep’i 5-0’lık skorla mağlup ederek ilk haftadan ligin zirvesine oturan Fenerbahçe, takıma yapılacak takviyeler için de gaza bastı.
GÜNEŞ
■ Özellikle savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, stoper ve sol beki bu hafta içinde bitirecek. Kjaer için Sevilla ile görüşmeler sürerken, sol bek için ise bir numaralı aday Laziolu Riza Durmisi… Oyuncuyla anlaşan F.Bahçe, Lazio’yu ikna etmeye çalışıyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT