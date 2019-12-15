'Söz sahibi biz olalım'

GÜNEŞ

■BUGÜN deplasmanda lider Sivasspor’a konuk olacak olan Fenerbahçe’de tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı... Teknik direktör Ersun Yanal, tüm olumsuz etkenleri de lehlerine çevirmeleri gerektiğini oyuncularına anlattı. Sivas’ın 6 haftalık galibiyet serisine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, özellikle Kırmızı-Beyazlılar'a tempo yaptırmamaları gerektiğini vurguladı ve “Sahada tempoyu rakip değil biz ayarlamalıyız” şeklinde konuştu.

ÖZGÜVENİ YÜKSEK BİR RAKİP

■ SİVASSPOR'A özellikle deplasmanda kontrolü bıraktıkları her dakika sahada problem yaşayacaklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, “Karşımızda çok coşkulu, oldukça motive ve özgüveni yüksek bir takım olacak. Bu yüzden saha içinde söz sahibi biz olmalıyız. Bu ekstra özelliklerinin bize problem çıkarmaması için bu şart. 90 dakika boyunca tempoyu belirleyen taraf olmamız işimizi kolaylaştıracaktır” sözlerini kullandı.