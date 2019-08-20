Sörloth transferinin mimarları ortaya çıktı

AKŞAM

TRABZONSPOR’LA çıktığı 3 resmi maçta 3 gol atan Alexander Sörloth, Türkiye’nin dilinde. Bu sezon yapılan transferlerin en iyisi olarak gösterilen Norveçli golcünün transfer hikayesini merak edip, araştırdık. İlk başta herkesin şüphe ile baktığı ve ‘Nereden çıktı bu Sörloth?” diye iç geçirdiği genç golcü, şimdi Türkiye’nin en çok konuştuğu isim. Geçen sezon İngiltere Premier Ligi’nde Crystal Palace forması giyen ve 20 maçta görev almasına rağmen sadece 1 gol ve 1 asisti bulunan Sörloth’un transfer hikayesi de ilginç. Bu oyuncuyu çocukluğundan beri izleyen Trabzonspor scout ekibi, geçen sezon takibini sıkılaştırdı. Midtjylland takımında 26 maçta 15 gol atıp, 9 asist yaparak en iyi performansını gösteren Norveçli oyuncunun bütün maçları izlendi.

BAŞKAN ARKASINDA DURDU

Caner Çuvalcıoğlu, Uğur Uzunali ve İhsan Derelioğlu’ndan oluşan Trabzonspor scout ekibi, oyuncunun teknik özelliklerinin yanı sıra huyunu suyunu da en ince detayına kadar araştırdı. Scout ekibinin şiddetle alınmasını tavsiye ettiği golcü için yine de şüpheler vardı. Bordo-Mavili yönetimde muhalif olanlar, “20 maçta 1 gol atmış” yaklaşımıyla karşı çıkanlar oldu. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu, ekibinin verdiği rapora güvenip, gelmesi kararının alınmasında etkili oldu. İkinci golcü olarak düşünülen o 1.95’lik Norveçli santrfor, şimdi 3 maçta 3 gol atıp, oynadığı futbolla otoritelerden tam puan aldı.