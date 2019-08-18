Sörloth 3’te 3 yapmak istiyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11’ler
SPARTA Prag’ı eleyerek UEFA Avrupa Ligi’nde play-o aşamasına kalan Trabzonspor, sezonu Kasımpaşa deplasmanında açıyor.
GÜNEŞ
■ Bordo-Mavililer şampiyonluk yarışına, İstanbul’daki seyircisine 3 puan hediye ederek başlamak istiyor. İlk 2 maçında 2 gol atarak kalitesini konuşturan Alexander Sörloth, zorlu randevuda yine ilk 11’de sahaya çıkacak. Teknik direktör Ünal Karaman’ın yeni transferlerden Arjantinli stoper Campi’ye de ilk kez forma şansı vermesi bekleniyor
MUHTEMEL 11’LER:
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Fernandes, Youessef, Hafez, Aytaç, Yusuf, Pavelka, Khalili, İlhan, Koita
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Nwakaeme, Sosa, Y.Sarı, A.Parmak, Ekuban, Sörloth
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