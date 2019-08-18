Sörloth 3’te 3 yapmak istiyor! Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ Bordo-Mavililer şampiyonluk yarışına, İstanbul’daki seyircisine 3 puan hediye ederek başlamak istiyor. İlk 2 maçında 2 gol atarak kalitesini konuşturan Alexander Sörloth, zorlu randevuda yine ilk 11’de sahaya çıkacak. Teknik direktör Ünal Karaman’ın yeni transferlerden Arjantinli stoper Campi’ye de ilk kez forma şansı vermesi bekleniyor

MUHTEMEL 11’LER:

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Fernandes, Youessef, Hafez, Aytaç, Yusuf, Pavelka, Khalili, İlhan, Koita

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Nwakaeme, Sosa, Y.Sarı, A.Parmak, Ekuban, Sörloth