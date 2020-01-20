Sivasspor'un altyapı oyuncularını taşıyan araç şarampole yuvarlandı
Sivasspor, U14-15 takımını taşıyan otobüsün Hatayspor maçı dönüşü yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indiğini duyurdu. Oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Sivasspor altyapı oyuncularını taşıyan Ertan Öğütlü yönetimindeki 58 ABE 995 plakalı otobüs, Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.
Kazada 4 oyuncu yaralanırken, yaralı oyuncuların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"U14-U15 takımlarımızı taşıyan otobüs, Hatay deplasmanı dönüşü gece 01.55´te Sivas-Kayseri kara yolu Ebuhan köyü yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole indi.
Kazada yaralanan 4 sporcumuz Sivas Numune Hastanesi'ne, 2 sporcumuz ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırılmışlardır.
Hastanelere götürülen oyuncularımızın durumları iyi olup, 4'ü kontrollerin ardından taburcu edilmiştir. 2 oyuncumuzun kontrol süreci devam etmektedir."
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