Serdar Aziz göreve hazır

GÜNEŞ

■ Stoperde mecburen oynayan Jailson’u orta sahaya çekecek olan Yanal, bu ismin yerinde Denizli’de Serdar Aziz’i oynatacak. G.Saray’dan transfer olduktan sonra şanssızlıklar yaşayan Serdar'ın, Yanal ile yaptığı görüşmede “Hocam ben göreve hazırım, kendimi iyi hissediyorum” dediği öğrenildi. Ameliyat olan Nabil Dirar’ın yerine ise sakatlığı geçen Hasan Ali Kaldırım’ın sol bekte oynayacağı öğrenildi.