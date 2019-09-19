Selçuk İnan, Fatih Terim'e sitem etti

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge ile oynadığı ve 0-0 beraber kaldığı maç için Belçika'ya götürülen Selçuk İnan, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince teknik direktör Fatih Terim'e sitem etti.

Eşi sorunlu bir hamilelik geçiren ve Avusturya kampında bu nedenle 1 hafta izin almak zorunda kalan Selçuk, bugün gerçekleşecek doğum için kadroda yer alacağını düşünerek hocasından izin almadı. Takımla Belçika'ya giden oyuncu, maç sabahı 18 kişilik kadroya alınmayacağını öğrenince yıkıldı.

Soluğu hocasının yanında alan Selçuk, "Eşimin doğum yapacağını biliyorsunuz. Madem kadroya almayacaktınız neden beni buraya getirdiniz? İstanbul'da eşimin yanında olmalıydım" dedi.

(Sabah)