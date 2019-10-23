'Şampiyonluk primi isterim'

GÜNEŞ

■BU sezon gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Jose Sosa’nın sözleşmesini uzatmak için girişimlerde bulunan Trabzonspor, mutlu sona ulaştı... Karadeniz ekibi, Arjantinli oyuncuyla yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına varırken, Sosa’nın ekstra olarak sadece şampiyonluk primi talep etmesi de yönetimde memnunluk yarattı. Yıllık 3.2 milyon euro garanti ücret alan Tangocu, önümüzdeki sene 2.3 milyon eurodan 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.

AĞAOĞLU MEMNUN OLDU

■ BAŞKAN Ahmet Ağaoğlu ile bire bir görüşme yapan Sosa’nın, “Tüm şartlarınızı kabul ediyorum. Burası benim artık yuvam. Futbola Trabzonspor formasıyla veda etmek istiyorum. Rakamı siz belirleyin ancak tek isteğim sözleşmede şampiyonluk primi olsun” dediği ve Ağaoğlu'nun da bu öneriyi seve seve kabul ettiği belirtildi. Ağaoğlu da bu gelişmeyi doğruladı. dün TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Başkan Ağaoğlu, “Sosa ve Novak ile sözleşme imzalamak istiyoruz” dedi.