Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo
Galatasaray maçında hat-trick yapan ve bir de asiste imza atan Real Madrid'in 2001 doğumlu Brezilyalı oyuncusu Rodrygo, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın en iyi futbolcusu, Galatasaray'a 3 gol atan 18 yaşındaki Real Madridli Rodrygo oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette en fazla oy alan Brezilyalı futbolcu, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü.
Genç oyuncu, takımının Galatasaray'ı 6-0 yendiği mücadelede 3 gol atmış, 1 golün de pasını vermişti.
Oylamada, Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'den Keylor Navas ve Tottenham'dan Son Heung-min yer almıştı.
(AA)
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