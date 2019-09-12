GÜNEŞ

BUNLARIN DEĞİŞMESİ LAZIM

■ A MİLLİ Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 4-0’lık Moldova galibiyetinin ardından Türk futbol kamuoyuna önemli mesajlar verdi. Kendilerine yönelik eleştirilerin haksız olduğunu savunan deneyimli teknik adam, “Birlikte başaracağımızı söyledik. Halktan bu sıcaklığı görüyorum. Eleştiri adı altında hakarete varan şeyler oluyor. Kötü sonuçlar aldığımızda tabii eleştiri olacak. Ancak yok saymak ve istememek... Geçmişten beri yapılan böyle şeylerin değişmesi lazım” dedi.

BU, TÜRKİYE’NİN MİLLİ TAKIMI

■ GÜNEŞ, şöyle devam etti: “Her şeyi birlikte yapalım. Samimi destek istiyoruz. Arnavutluk ile zor bir maç oynayacağız. Taraftarla bütünleşip oyunumuzun da üstüne koyarak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Bu, Türkiye’nin milli takımı… Başarısız olduğu ve tökezlediği zamanda da herkesin milli takımı… Ne olur saygılı eleştiri yapalım. Buna Türkiye’nin ihtiyacı var. Kavga etmeden konuşalım. Daha iyi olacak. Kadromuz yeni. Şu anda yarışıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var.”