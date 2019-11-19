Sakatsaray

GÜNEŞ

GALATASARAY üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG maçında sakatlanan ve neredeyse ilk yarıyı kapatan Radamel Falcao’nun ardından Gaziantep FK mücadelesinde de Andone’yi kaybeden Sarı-Kırmızılılar, şimdi de Babel ile Muslera’dan gelen haberlerle şoka uğradı. İki oyuncu da kendi milli takımlarında yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Aslan’da Belhanda ve Şener’in de sakatlıkları sürüyor.

B.ŞEHİR'DE OYNAMAYABİLİRLER

■ FALCAO ve Andone’nin yokluğunda Babel’i forvette oynatmayı düşünen teknik direktör Fatih Terim’in bütün planları alt üst oldu. Sol dizinden sakatlık yaşayan Hollandalı’nın durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak. Babel’in Başakşehir maçında oynaması beklenmiyor. Muslera’nın da durumu net değil. Bu haberlerle sarsılan Fatih Terim’i zorlu periyot öncesinde endişe sardı. İmparator, Başakşehir planlamasını bu iki oyuncunun son durumuna göre yapacak.

BİR TEK ADEM KALDI

■ G.SARAY’IN geçen sezon yaşadığı forvet sıkıntısı bu yıl da baş gösterdi. 2018-19 sezonu başında Gomis’i satan Cim Bom, Eren’in sakatlanmasıyla ilk yarıyı golcüsüz kapatmıştı. Bu yıl da Falcao’nun ardından Andone de sakatlandı. Terim bu bölgede Babel’i oynatmayı planlıyordu. Ancak, Babel de milli takım kampında sakatlananınca İmparator’un elinde bir tek Adem Büyük kaldı. Tecrübeli çalıştırıcının Başakşehir maçında gol umudu Adem Büyük olacak.