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09 Aralık 2019 Pazartesi 13:52:32 | Son Güncelleme: 09 Aralık 2019 Pazartesi 14:06:29

Rusya tüm spor organizasyonlarından 4 yıl men edildi

WADA, Rusya'yı 4 yıl boyunca uluslararası spor organizasyonlarından men etti.

WADA, Rusya'yı 4 yıl boyunca uluslararası spor organizasyonlarından men etti. Tokyo 2020 ve Dünya Kupası'nda Rus sporcular bağımsız olarak bireysel katılım sağlayabilecek.

2020 Olimpiyat Oyunları ve 2022 Dünya Kupası'ndan men edilen Rusya, EURO 2020'ye katılım sağlayabilecek ve 2021 Şampiyonlar Ligi finaline (Zenit) evsahipliği yapabilecek.

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