Rudy Gobert ve Donovan Mitchell koronavirüsü yendi!

NBA'de koronavirüs teşhisi konan ilk basketbolcu olan Rudy Gobert ve takım arkadaşı Donovan Mitchell'dan iyi haber geldi. Utah Jazz, Rudy Gobert ve Donovan Mitchell ile birlikte tüm oyuncular ve teknik ekibin gün içerisinde yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

NBA, Rudy Gobert'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından süresiz ertelenmişti. Detroit Pistons'ın 8 Mart'ta Jazz ile oynadığı maçta 38 dakika sahada kalan Christian Wood'un test sonucunun pozitif çıktığı belirtilmişti.