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18 Kasım 2019 Pazartesi 16:17:22 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 16:21:09

Roma Galatasaray'dan 16 milyon Euro bekliyor

Kiralık oyuncularından 70 milyon euro'luk bonservis bedeli bekleyen Roma, Galatasaray'dan ise 16 milyon euro hedefliyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Yaz ayı transfer döneminde birçok futbolcusunu kiralık olarak farklı takımlara gönderen ve satın alma opsiyonlarından 70 milyon euro’luk gelir elde etmeyi planlayan Roma, Galatasaray’dan da 16 milyon Euro bekliyor.

N'ZONZİ İÇİN OPSİYON HAKKI KULLANILMAYACAK

Karsdrop, Olsen, Schick, Defrel, Gonalons, Bruno Peres ve N’Zonzi gibi tecrübeli futbolcularını kiralık olarak veren Roma, bu isimlerden 70 milyon euro’luk bonservis hedeflerken, Sportif Direktör Gianluca Petrachi’nin N’Zonzi transferinden dolayı Galatasaray’dan 16 milyon Euro beklemesi dikkatlerden kaçmadı. Aslında sezona iyi bir giriş yapmasına karşın 6-0 biten Real Madrid maçının ikinci yarısında oyundan alınan ve Gaziantepspor karşısında yedek kulübesinde oturtulan N’Zonzi için şu anda böyle bir bonservis bedelini ödemeyi düşünmeyen sarı kırmızılıların Fransız yıldızı sezon sonunda Roma’ya geri göndereceği belirtilirken, 30 yaşındaki orta sahanın devre arasında bile takımdan gönderileceği ciddi bir şekilde dillendiriliyor.

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