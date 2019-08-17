Riza Durmusi’de anlaşma yakın

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE, sol bek transferinde rotasını değiştirdi… Aleksandar Kolarov için Roma’yı ikna edemeyen Sarı-Lacivertliler, aradığını Başkent’in diğer takımı Lazio’da buldu. İtalyan ekibine geçen yıl katılan ancak beklentileri karşılayamamasının ardından yeni sezon planlamasına alınmayan Riza Durmisi için harekete geçen Fenerbahçe, transferde önemli mesafe kat etti… İlk olarak tecrübeli oyuncuyla görüşen Sportif Direktör Daien Comolli, prensip anlaşmasına vardı.

POZİSYON HATASI YAPABİLİYOR

■ İTALYAN ekibiyle yapılan pazarlıklar ise devam ediyor… Fenerbahçe sözleşmeye satın alma opsiyonu olarak 4 milyon euro koydurmak isterken, Lazio ise 6 milyon euro talep ediyor. Gelen bilgilere göre taraflar 5 milyon euroda anlaşacak. Transferin hafta başında netleşmesi ve Danimarkalı oyuncunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor. 1.68 m. boyundaki Durmisi, sol bekin yanı sıra sol açıkta da forma giyebiliyor. Danimarkalının tek dezavantajı zaman zaman pozisyon hatası yapması…