Rıza Çalımbay'dan transfer açıklaması: Bir stoper ve bir orta saha alacağız

Lider Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'de kalan maçların hepsinin final niteliğinde olduğunu söyledi.

Çalımbay, antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligde Beşiktaş ile oynadıkları maçın çok zor geçtiğini kaydetti.

Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Çalımbay, "Burada önemli olan şey, maçın başından sonuna kadar çok iyi mücadele ettik. Tabii bu tek mücadele ile değil, iyi oyun oynamaya da çalıştık, güzel pozisyonlar da yakaladık. Özellikle 10 kişi kalmışken güzel pozisyonlar yakaladık." dedi.

Beşiktaş'ın şu anda Türkiye'de duran toplardan en çok gol atan takım olduğunu vurgulayan Çalımbay, buna fırsat vermemeye çalıştıklarını ifade etti.

Takımında gerek ilk 11'de oynayan, gerekse oyuna sonradan giren oyuncularının tüm gayretlerini sahaya yansıttığını dile getiren Çalımbay, "Beşiktaş ile İstanbul'da oynamak çok zordur. Oradan 3 puan almak hakikaten çok önemli bir şey. Bu maç Beşiktaş için tarihi bir maçtı, bu senenin en önemli maçlarından biriydi. Bizim için de öyleydi, bizim de iyi bir şekilde başlamamız gerekiyordu. Gerçekten arkadaşlarımız mükemmel mücadele etti, iyi bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Çok geniş bir kadroya sahip olmadıkları için cezalı ve sakat futbolcuların sıkıntısını yaşadıklarına işaret eden Çalımbay, bunun kırmızı-beyazlı ekip için bir dezavantaj olduğunu söyledi.

"Orta saha ve stoper alacağız"

Transfer çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli çalıştırıcı, şunları kaydetti: "İnşallah bugün, yarın bir orta saha ve bir stoper arkadaşımızın transferini bitireceğiz. Onları bitirebilirsek biraz daha alternatifli bir kadromuz olacak. Sakatlanan, cezalı arkadaşlarımız olduğu zaman bir kaygı duymayacağız. Marcelo'nun yerine büyük ihtimal Barış'ı oynatacağız. Barış da net şekilde hazır değil, onun için de bocalıyoruz. Bu bocalamayı artık yapmamamız gerekiyor. Arkadaşlarımızla toplantı yaptık ve oynayacağımız 5 maçımızı çıkarttık. Hepsi zor maçlar, kolay maç zaten yok ligde. Onun için de bizim yüzde 100 tam olmamız gerekiyor, ona gayret ediyoruz."

Yapacakları transferlerin yabancı olduğunu ve görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Çalımbay, "Yapacağımız transferler yabancı, keşke yerli olsa. Çok aradık, çok istedik, birkaç arkadaşı istedik, teklif yaptık ama maalesef istediğimiz şekilde olmadı. Yerli olmasını çok isterdik, yerli olarak Yasin'i alabildik. İki arkadaş daha alıp transferi bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligde Çaykur Rizespor, Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor maçlarıyla zorlu bir periyodun kendilerini beklediğini belirten Çalımbay, "Bunların hepsi çok zor maçlar ama bu bir bakıma da avantaj oluyor, artık ligin her şeyini belli edeceğimiz maçlardan bazıları. Eğer yukarıya oynamak istiyorsak bu maçları çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor, bu bir gerçek. O yüzden kalan maçlarımızın hepsi bizim için final, hepsine tek tek bakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin'den ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de antrenman öncesi Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular ile bir araya geldi.

Futbolcular ile Çalımbay'a İstanbul'daki bir çikolata firması tarafından gönderilen ve üzerinde fotoğrafları bulunan çikolataları takdim eden Ayhan ve Bilgin, her zaman Sivasspor'un yanında olduklarını söyledi.

Vali Ayhan ve Başkan Bilgin, Sivasspor'a şampiyonluk yolunda başarı diledi.

Ziyarette Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar ile Asbaşkan Faruk Taşseten de yer aldı.

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında 23 Ocak Perşembe günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.

Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın son bölümünü ise çift kale maçla tamamladı.

Sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare, Marcelo Goiano, Fatih Aksoy ve Ziya Erdal, antrenmana katılmadı.

(AA)