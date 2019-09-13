Riva ve Florya projelerinin fesih edilmesi sonrası Özbek'ten Başkan Cengiz'e veryansın: Seni uyarmıştım

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Galatasaray ile Emlak Konut arasında imzalanan tarihi projenin yarıda kalması başta Başkan Mustafa Cengiz ve camiada soğuk duş etkisi yarattı.

DURSUN ÖZBEK'TEN VERYANSIN!

KAP’a “Galatasaray yönetiminin Florya'daki yükümlülüklerini yerine getirmediğinden Riva ve Florya arazilerini kapsayan protokolü feshediyoruz” açıklaması yapan Emlak Konut, sarı kırmızılı kulübün kamp ve antrenman tesislerinin bulunduğu Florya arsasını zamanında teslime etmediğini öne sürerken, Mustafa Cengiz’in “Biz Galatasaray'ı düşünüyoruz. Bazı şeylere komplo teorisi demiyorum ama son Divan Toplantısı'nda Kemerburgaz nereden gündeme geldi onu düşünüyorum” ifadeler bu anlaşmayı imzalayan dönemin başkanı Dursun Özbek cephesini bir hayli kızdırdığı belirtildi.

'ARADAN 48 SAAT GEÇMEDİ NE OLDU?'

Çarşamba günü Divan Kurulu’nda bir konuşma yapan ve Mustafa Cengiz yönetimine “Sizi uyarıyorum Emlak Konut’a verilmiş taahhütlerimiz var bu süreç alehimize işliyor, bana TOKİ’den şikayetler geliyor” telkininde bulunan Dursun Özbek’in, kendisini o gün yalancılıkla suçlayan Cengiz’e büyük bir tepki gösterdiği öğrenilirken, eski başkanın camianın önde gelen isimlerine ‘Mustafa Cengiz’i bu konuda uyarmıştım, tehlikedeyiz demiştim beni yalanlayıp her şey yolunda gidiyor yok böyle bir şey deyip hakaret etmişti, işte sonucunu gördük aradan 48 saat geçmeden Emlak Konut bildiri yayınladı’ serzenişinde bulunduğu ifade edildi.