Rami’ye son şans

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE’NİN hayal kırıklığı yaratan tek transferi olan Adil Rami, teknik direktör Ersun Yanal’la görüştü ve son bir şans istedi. Adı gönderilecekler listesinde olan Fransız oyuncu, “Milli arayı iyi değerlendirdim. Bana güvenin ve bir şans daha verin. Kendimi çok iyi hissediyorum” dediği öğrenildi. Yanal öğrencisinin bu istek ve arzusundan memnun oldu ve şans vermeye karar verdi. Rami, Tarsus ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanmıştı.