26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 01:05:48
Quaresma, Zlatan’ın yanına gidiyor
BEŞİKTAŞ’IN yollarını ayırmaya karar verdiği Ricardo Quaresma’nın yeni adresi ABD olacak...
GÜNEŞ
■ Portekizli oyuncunun menajeri, MLS ekibi Los Angeles Galaxy ile görüşmelere başladı... Kısa süre içinde transferin kesinlik kazanması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse Q7, dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic’in yeni takım arkadaşı olacak.
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