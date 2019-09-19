PSG Real Madrid'i sahasında parçaladı
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'i konuk eden Paris Saint-Germain, rakibini 3-0 mağlup etti ve 1998'den sonra Real Madrid'i ilk kez devirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid ile karşılaştı.
Galatasaray'ın Club Brugge deplasmanından 0-0'lık eşitlikle ayrıldığı gece aynı grubun ikinci maçında Fransız ekibi, Real Madrid'i eski silahıyla vurdu.
Fransız ekibi, maçın 14. dakikasında Angel Di Maria'nın golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid eşitlik ararken ev sahibi ekip 33. dakikada yine Di Maria ile golü buldu ve skoru 2-0'a getirdi. Arjantinli yıldız, eski takımına attığı gollerle geceye damga vururken son sözü Meunier söyledi.
İlk yarısı 2-0 biten maçın ikinci yarısında Meunier, duraklama dakikalarında skoru 3-0 yaptı ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.
Grubun ikinci hafta maçında Paris Saint-Germain, Galatasaray'ın konuğu olacak. Real Madrid ise sahasında Club Brugge ile karşılaşacak.
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