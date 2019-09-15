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15 Eylül 2019 Pazar 16:07:06 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 16:31:45

Phillip Cocu'nun takımı yine düşme hattında

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak takımı 15. sıraya kadar düşüren Phillip Cocu, finalist Derby County'i de ateş hattına indirdi.

Fenerbahçe'deki başarısız sonuçlar sonrası görevinden alınan Phillip Cocu, yeni kulübü Derby County'de de sıkıntılı günler geçiriyor.

PSV'de yaşadığı 3 sezon üst üste şampiyonluk sonrası büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına gelen Phillip Cocu, Süper Lig'de yalnızca 10 hafta takımının başında kalabildi.

10 lig maçında 2 galibiyet, 3 reaberlik ve 5 mağlubiyet alınması sonrası Phillip Cocu, görevinden alındı. Son Ankaragücü maçında stadyumdan alınmadan karar kendisine bildirilen Cocu, sezon sonuna kadar gelen teklifleri kabul etmedi ve dinlenmeye çekildi.

DERBY COUNTY'DE DE OLMADI

Derby County ile sezon başında 4 yıllık konrat imzalayan Phillip Cocu, yeni görevine de büyük umutlarla başladı.

İngiltere ikinci ligi olan Championship'e 2-1'lik Huddersfield galibiyeti ile başlayan Derby, ardından Swansea ile 0-0 berabere kaldı.  Derby County, 3. hafta puansız Stoke City ile 2-2 berabere kaldı. Stoke, 7 haftası geride kalan Championship'teki tek puanını da bu maçta aldı.

İlk 3 maçı 5 puanla geçen Derby, sonrasında kötü sonuçlardan kurtulamadı. Bristol'a evinde 2-1 yenildiler, West Brom ile 1-1 beraebere kaldılar. Brentford'a 3-0 yenildikten sonra, yine evlerinde Cardiff ile 1-1 berabere kaldılar.  Bu süreçte İngiltere Lig Kupası'na da 3-0'lık Nottm Forest yenilgisiyle veda ettiler.

Cocu, 9 maçlık Derby kariyerinde 2 kez kazanırken, 3 kez yenildi, sahadan 4 kez beraberlik ile ayrıldı.

FİNALDEN DÜŞME POTASINA İNDİLER

Geçen sezon Frank Lampard idaresinde sezonu 6. sırada bitiren ve Premier Lig yükselme playofflarında mücadele eden Derby, finalde Aston Villa'ya 2-1 yenilerek büyük fırsatı kaçırdı.

Derby County, bu sezon ise topladığı 7 puanla küme düşme hattının yalnızca 3 basamak yukarısında 19. sırada yer aldı.

(Sporx)

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