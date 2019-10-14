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14 Ekim 2019 Pazartesi 19:20:57 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 19:21:38

Paris Saint-Germain'i yıkan sakatlık haberi

PSG, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Paris Saint-Germain'e yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

PSG, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fransız ekibiyle 1 Ekim'de kendi sahasında oynayan ve 1-0 mağlup olan Galatasaray, rövanş maçını 11 Aralık'ta Paris'te oynayacak. İlk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Neymar'ın, sakatlığını atlatması halinde forma giymesi için bir engel bulunmuyor.

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