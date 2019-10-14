Paris Saint-Germain'i yıkan sakatlık haberi
PSG, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Paris Saint-Germain'e yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.
PSG, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Fransız ekibiyle 1 Ekim'de kendi sahasında oynayan ve 1-0 mağlup olan Galatasaray, rövanş maçını 11 Aralık'ta Paris'te oynayacak. İlk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Neymar'ın, sakatlığını atlatması halinde forma giymesi için bir engel bulunmuyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- St Pauli'den skandal Enver Cenk Şahin kararı
- Trabzonspor'da Obi Mikel antrenmanı yarıda bıraktı
- Asker selamından rahatsız oldu! Fransız milletvekili Jean-Christophe Lagarde, Türkiye maçının iptalini istedi
- Fransa'yı Türkiye korkusu sardı! 'Maça çıkmazsak ne ceza alırız?'
- Galatasaray'ın anlaştığı iddia edilen Onyekuru için Monaco'dan şok haber: Bırakmamız söz konusu değil