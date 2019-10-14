Paris Saint-Germain'i yıkan sakatlık haberi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Paris Saint-Germain'e yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

PSG, Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Neymar'ın 1 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fransız ekibiyle 1 Ekim'de kendi sahasında oynayan ve 1-0 mağlup olan Galatasaray, rövanş maçını 11 Aralık'ta Paris'te oynayacak. İlk maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Neymar'ın, sakatlığını atlatması halinde forma giymesi için bir engel bulunmuyor.