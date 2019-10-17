'Para hazır'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’ta Pazar günü yapılacak kongrede iddialı adaylardan Serdal Adalı, para sorunu yaşamayacaklarını söyledi. Beşiktaş’ın parayı her zaman bulabileceğini vurgulayan Adalı, “Pazartesi ben ve arkadaşlarım kulübün ihtiyacı olan parayı karşılayacağız ancak bizim önceliğimiz camiamızın tek yumruk olması, büyükten küçüğe, eskiden yeniye el birliği ile bize destek olmasıdır” diye konuştu. Adalı, kimsenin devamı olmaya değil, bir değişim başlatmaya aday olduğunu söyledi.

TEK TEK AÇIKLARIM

■ ADALI, son 1 sene içerisinde harcadıkları parayı kalem kalem, kuruş kuruş tek tek açıklayabileceğini vurgulayarak, “Ancak taraftarımız paraların nerede olduğunu soruyorsa; önceki yönetimlerde ödemelerde, satın almada ve diğer tüm işlerde yetkisi bulunan icra başkanına sorabilir” ifadesini kullandı. Fikret Orman’a teşekkür eden Adalı, “Bize gel denildi geldik, hizmet edin denildi ettik. Birlikte yürürken yüceltip yollar ayrılınca kötülemedik. Hiçbir zaman makam mevki peşinde koşmadık” ifadelerini kullandı.