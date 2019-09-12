Pancu: Sergen çekirdek yediği için yağlanmıştı

Romanya'nın ProSport kanalına konuşan ‘Kadıköy Panteri’ Pancu, Sergen Yalçın’la ilgili çok ilginç anılarını paylaştı: Teknik açıdan kendimi Sergen’in önünde açıkça yetersiz hissettim. Ancak bir artım vardı, ben daha atletiktim. Fiziksel olarak daha güçlü hale geldim. Sergen orada bir markaydı. Onu taklit etmek zordu. Ancak çok kiloluydu. Çünkü çok fazla çekirdek yiyordu. Lucescu, çekirdeğin onu yağlandırdığını söyledi ve çekirdek yemesini yasakladı. Ayrıca Sergen’e, ’10 kilo vereceksin’ diye şart koştu. (Akşam)