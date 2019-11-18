Onyekuru ateşi yaktı

GÜNEŞ

■ Rusya’dan gelen teklifleri reddeden Nijeryalı oyuncu, menajeri William D'avila ile görüşerek Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giymek istediği söyledi. Onyekuru, “Kariyer planlarımda Rusya yok. Galatasaray bu transferi gerçekleştirir, Monaco ile anlaşır ise hiç düşünmeden eski takımıma, arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum” dedi.