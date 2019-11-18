18 Kasım 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 00:08:30
Onyekuru ateşi yaktı
SEZON başında Monaco’ya transfer olan Henry Onyekuru, Galatasaray’la gelmek için yeşil ışığı yaktı.
GÜNEŞ
■ Rusya’dan gelen teklifleri reddeden Nijeryalı oyuncu, menajeri William D'avila ile görüşerek Sarı-Kırmızılı formayı yeniden giymek istediği söyledi. Onyekuru, “Kariyer planlarımda Rusya yok. Galatasaray bu transferi gerçekleştirir, Monaco ile anlaşır ise hiç düşünmeden eski takımıma, arkadaşlarımın yanına gitmek istiyorum” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT