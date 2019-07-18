18 Temmuz 2019 Perşembe 21:03:22 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 21:09:15
Okan Kocuk resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti...
Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 24 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'u transfer etti.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Okan Kocuk'la 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, Okan Kocuk'a 3 milyon lira imza parasının yanı sıra bu sezon için 2 milyon 500 bin, 2020-2021'de 2 milyon 750 bin, 2021-2022'de 3 milyon 250 bin, 2022-2023 sezonu için de 3 milyon 750 bin lira sabit transfer ücretinin verileceği kaydedildi.
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