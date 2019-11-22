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22 Kasım 2019 Cuma 23:29:34 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 23:30:24

Okan Buruk: Golden sonra çok doğru oynadık

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Fatih Terim "Böyle bir atmosferde, böyle bir seyirci önünde oynamak çok zor. Ligdeki takımlar ve Avrupa'daki takımlar bu zorluğu görüyor. Biz her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Oyunun belli bölümlerinde daha iyi işler yaptık ama üretme anlamında iyi olduğumuzu söyleyemem. Kendi kalitemizin altında işler yaptık. İkinci yarı İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla pası, Fredrik Gulbrandsen'nin iyi vuruşuyla gol geldi. Golden sonra çok doğru oynadık. Rakibimizi iyi analiz ettik ve ona göre oynadık. Ceza sahası içerisinde iyi pozisyon aldık. Bu deplasmanda, psikolojik olarak oyuncular, taraftardan etkileniyor. Güzel bir galibiyet oldu. Liderliğe yükseldiğimiz için sevinçliyiz." dedi.

Teknik adamlık kariyerinde ilk kez Galatasaray'a karşı kazandığının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Kısa süreli olarak birçok takımda görev aldım. Başakşehir'in hedeflerini sürdürmek istiyoruz. Takım takım değil de maç maç düşünüyoruz. Lider olduk ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Her maçın farklı hikayesi var. Takım olarak kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Maç sonu Fatih Terim ile sohbetinin hatırlatılması üzerine Okan Buruk "Fatih Hoca, benim için çok değerli. Galatasaray ve Türkiye için önemli başarılara beraber imza attık. Fatih Terim kariyerinde olmak, her teknik adama nasip olmaz. İnşallah bizler de onun gibi kariyer yaparız. Ayrıca Şenol Güneş'i de tebrik ederim. Ülkemizin gerçekten önemli teknik adamları, umarım gençler olarak biz de onlar gibi başarılar yakalarız." açıklamasını yaptı.

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