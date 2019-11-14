Ogenyi Onazi sabırsızlanıyor

GÜNEŞ

■ Sağlık kurulu başkanı Doktor Yaşar Kibar Güven, Onazi için “Bir yıla yakındır tedavi sürece geçiriyor. Onazi oynamayı çok istiyor. Tedavi sürecinde yaşadığı bir takım sıkıntılar süreci uzattı. Dikişlerine karşı vücudu reaksiyon gösterdi. İltihap oldu ve tekrar ameliyat oldu. Yaşanan süreç onu strese soktu. Biraz kaslarının sıkılaşmaya ihtiyacı var sanırım” dedi.