14 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 00:49:35
Ogenyi Onazi sabırsızlanıyor
GEÇEN sezon Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ancak bir türlü sahalara dönemeyen Onazi için Trabzonspor sağlık heyetinden açıklama geldi.
GÜNEŞ
■ Sağlık kurulu başkanı Doktor Yaşar Kibar Güven, Onazi için “Bir yıla yakındır tedavi sürece geçiriyor. Onazi oynamayı çok istiyor. Tedavi sürecinde yaşadığı bir takım sıkıntılar süreci uzattı. Dikişlerine karşı vücudu reaksiyon gösterdi. İltihap oldu ve tekrar ameliyat oldu. Yaşanan süreç onu strese soktu. Biraz kaslarının sıkılaşmaya ihtiyacı var sanırım” dedi.
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