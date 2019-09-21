'Ödünç ve komik Karius'

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TA kötü gidişatın önü kesilemiyor. Süper Lig’de stoperi Vida’nın 6. dakikada gördüğü kırmızı kart nedeniyle maç boyu eksik oynayıp Gazişehir’e 3-2 yenilen Kartal, Avrupa Ligi’ndeki Slavon Bratislava maçında da kalecisinin gazabına uğradı. Hatalı çıkışıyla rakibe golü adeta hediye eden kaleci Loris Karius, maçın kötü kahramanı oldu. Avrupa basını da zaten Liverpool’da Şampiyonlar Ligi finalinde yaptığı hatalarla damgaladığı Alman file bekçisini adeta yerden yere vurdu.

CANAVARCA HATALAR

■ AVRUPA’DA yayın yapan gazeteler ve internet siteleri yapılan hatayı “Karius’un Beşiktaş’taki devasa başarısı! Beşiktaş ağır bir yenilgiye uğradıysa kısmen kalecisi komik Loris Karus’un açıkları nedeniyle oldu. O geri döndü” şeklinde verdi. İnternet siteleri, “Ödünç alınan Karius Beşiktaş aleyhine feci bir hata yaptı. Şampiyonlar Ligi finalinin garip kahramanı Karius, Beşiktaş’ta da tükendi”, “Liverpool’un onu Beşiktaş’a kiralık göndermesi, canavarca hatalarını ortadan kaldırmadı” ifadelerini kullandılar