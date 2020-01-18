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18 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 09:37:30

'Obradoviç'e anahtar teslim edilir'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Obradoviç ile sözleşme imzalamak istiyor musunuz?’ sorusuna böyle yanıt verdi: "Obradoviç istediği sürece bizde kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obra bulsam anahtarı ona veririm. Bu yıl başarısız olsalar da canları sağ olsun."

1907 Fenerbahçe Derneği’nin geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği 1907’li Saatler Sohbet Toplantıları’nın 2020 yılındaki ilk konuğu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç olmuştu. Kulübün içerisinde bulunduğu durum, transfer ve 2. yarı hedeflerinin yanı sıra birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Koç, ilk günden beri verdiği destek için taraftarlara teşekkür etmişti. Bu toplantıda 1907 F.Bahçe Dernek üyelerden gelen “Basketbolda Obradovic ile sözleşme imzalamak istiyor musunuz?” sorusuna Başkan Koç ilginç ifadelerle cevap verdi.

YANAL İÇİN OLUMLU DÜŞÜNÜYOR

F.Bahçe  Başkanı Ali Koç’un Obradoviç sorularına “Bu konuda defalarca açıklama yaptım. Sayın Obradoviç istediği sürece F.Bahçe’de kalır. Bu takım büyük başarılar elde etti. Futbolda da bir tane Obradoviç bulsam anahtarı ona veririm. Bu sene başarısız olsalar da canları sağ olsun” ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Başkan Ali Koç’un bu toplantıda Ersun Yanal’la ilgili de olumlu görüşler bildirdiği öğrenildi. Koç, şampiyonluk yarışı ile ilgili ise “2. yarı İlk 6 haftayı maksimum puanla kapatırsak, şampiyonluğa ulaşacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Yönetim, Obradoviç ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma noktasına geldi. Yapılan görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Kısa süre içinde bu anlaşmanın açıklaması bekleniyor. Anlaşma süresinin 2+1 yıl olacağı belirtildi.  Sarı-Lacivertliler, Euroleague’de bu sezon oynadığı  20 maçta 8 galibiyet, 12 yenilgi elde etti. İlk 8 için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe’nin kalan müsabakalarda hata yapmaması gerekiyor. F.Bahçe, Türkiye Ligi’nde ise daha iyi bir konumda bulunuyor.

(Akşam)

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