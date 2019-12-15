15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 00:24:47
'Nzonzi bunu hak etti'
GALATASARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, Cuma günü kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi hakkında konuştu.
GÜNEŞ
■ Tecrübeli çalıştırıcı, “Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uygulamaya koyduk. Kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok. Tavrı sadece bana değil, arkadaşlarına da saygısızlık, böyle bir karar aldık. Babel ve Feghouli’nin dönmesi de takıma ve taraftarlara moral olmuştur” dedi.
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