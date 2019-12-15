'Nzonzi bunu hak etti'

GÜNEŞ

■ Tecrübeli çalıştırıcı, “Nzonzi'nin yaptığının karşılığı buydu, biz de uygulamaya koyduk. Kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok. Tavrı sadece bana değil, arkadaşlarına da saygısızlık, böyle bir karar aldık. Babel ve Feghouli’nin dönmesi de takıma ve taraftarlara moral olmuştur” dedi.