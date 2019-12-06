Novak 7.5 milyon euro

GÜNEŞ

■ DANİMARKA ekibi Midtjylland’dan 2018 Ocak’ta transfer edilen Filip Novak, iki yıl içinde gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Trabzonspor’un da en önemli isimlerinden biri halinde gelen 29 yaşındaki yıldızın sözleşmesini uzatmak için harekete geçen yönetim, mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çekyalı oyuncuyla 3 yıllık yeni kontrat imzalayacak.

1 HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK

■ SÖZLEŞME konusunda resmi açıklamanın 1 hafta içinde yapılması bekleniyor... Trabzonspor yönetimi, 29 yaşındaki başarılı oyuncunun sözleşmesine 7.5 milyon euro da fesih bedeli koyacak. Bordo-Mavililer'e imza attığında 700 bin euro piyasa değeri olan Novak’ın şu anki güncel fiyatı ise 3 milyon 300 bin euro. Türkiye’nin en iyi sol beki olarak gösterilen Novak’ın maaşında da cüzi miktarda bir artış olacak.