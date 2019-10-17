Novak 11’e, Mikel kulübeye

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR’A sakat oyuncularından müjde geldi... Dün yaptığı antrenmanla Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdüren Bordo-Mavililer’de Çaykur Rizespor mücadelesinde sakatlanan Filip Novak çalışmaya katıldı... İdmanın tamamında takımla birlikte olan Çekyalı oyuncunun Cumartesi günü ilk 11’de olacağı kaydedildi. Pazartesi günü antrenmanda sakatlanan Obi Mikel ise dün düz koşulara başladı...

SON KARAR CUMARTESİ

■ MAÇ eksiği bulunan Daniel Sturridge de takımla birlikte antrenman yaptı... Yaşanan bu gelişmeler teknik heyeti ve teknik direktör Ünal Karaman’ı oldukça sevindirdi... Karaman, Nijeryalı oyuncunun durumunu hafta sonuna kadar yakından takip edecek. Mikel’in ilk 11 olmasa bile zorlu Gazişehir maçında kulübede olması bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, Daniel Sturridge’i de cumartesi günü maç kadrosuna alacak.