Neymar transfer yarışına Juventus da dahil oldu

Real Madrid ve Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği Neymar yarışına Juventus flaş bir teklifle dahil oldu.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Juventus, Neymar için Paris Saint-Germain'e 100 milyon euro artı Paulo Dybala'yı önerdi.

Haberde; Real Madrid ve Barcelona ile yapılan görüşmelerin durduğu, PSG'nin Juventus'un teklifine sıcak bakabileceği belirtildi.

NEYMAR'IN YERİNE DYBALA MI?

Thomas Tuchel, Neymar'ın ayrılığı hakkında "Neymar, yerine oyuncu alınana kadar buradan ayrılmayacak. Bu çok net. Aksi bir durumun olması imkansız" şeklinde açıklama yapmıştı.

2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Neymar, geçen sezon 28 resmi maçta Fransız devinin formasını giydi ve 23 gol atıp 13 asist yaptı.