Nazım Sangare’yi Fenerbahçe de istiyor

GÜNEŞ

■ DEVRE arasında takıma takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertliler, Antalyaspor’un milli sağ beki Nazım Sangare’yi gündemine aldı. Sportif direktör Damien Comolli, 25 yaşındaki futbolcu için kulübüyle temas halinde. G.Saray’ın da kadrosuna katmayı çok istediği Afrika kökenli futbolcu için müthiş bir transfer kapışması yaşanması bekleniyor. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Nazım Sangare’nin ufak bir bonservisle devre arası transfer edilebileceği gelen haberler arasında.