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14 Aralık 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 21:58:10

Moral zamanı! Galatasaray-Ankaragücü muhtemel 11’ler

Şampiyonlar Ligi’ne 5-0’lık PSG mağlubiyetiyle veda eden Galatasaray’da gözler lige çevrildi. Sarı-Kırmızılılar, bugün ağırlayacağı lig sonuncusu Ankaragücü’nü farklı yenerek moral bulmayı hedefl iyor. Aslan’da, Falcao’nun ilk 11’de başlaması bekleniyor.

GÜNEŞ

■ DEVLER ligini Fransa’nın Paris Saint Germain takımına deplasmanda 5-0 yenilerek tamamlayan Galatasaray, bugün lig sonuncusu Ankaragücü’nü ağırlıyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Sarı-Kırmızılı ekipte sakatlığı tamamen geçen Falcao’nun kendini tam olarak hazır hissetmesi halinde Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11’de başlaması bekleniyor. Sakatlıkları geçen Babel ile Fehgouli’nin de oynayacak duruma geldiğibildirildi.

GOL YOLLARINDA SIKINTI VAR

■ SARI-Kırmızılılar, bu sezon gol yollarında büyük sorun yaşıyor. Ligde 14 müsabakada 15 gol atan Aslan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 müsabakada 1 kez ağları havalandırabildi. TFF Süper Kupa maçında 1 gol bulan G.Saray, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tek maçta ise ağları havalandırmayı başaramadı. Bu sezon çıktığı 22 resmi karşılaşmada 17 kez fileleri havalandıran Cim Bom’un gol ortalaması 0,77 oldu. Öte yandan sarı kart ceza sınırında bulunan Belhanda maçta kart görürse Göztepe maçında oynayamayacak.

ANKARAGÜCÜ İLE 97. RANDEVU

■ GALATASARAY ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 97. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Tara ar 18 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 202 gole, başkentin Sarı-Lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, deplasmanda 3-1, evinde de 6-0'lık skorlarla kazandı

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Emre, Lemina, Belhanda, Seri, Feghouli, Ömer, Babel

ANKARAGÜCÜ: Korcan, Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Canteros, Kitsiou, İlhan, Moke, Hasan, Orgill

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