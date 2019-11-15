Moldova'yı yenen Fransa grubun yeni lideri oldu

A Milli Takımımızın, EURO2020 elemeleri H Grubu'nda liderlik için çekiştiği Fransa, 1-0 geriye düştüğü maçta Moldova'yı 2-1 mağlup etti ve grupta 1. sıranın sahibi oldu.

Fransa'nın gollerini Varane ve penaltıdan Giroud atarken, Moldova'nın tek sayısı 9. dakikada Rata'dan geldi.