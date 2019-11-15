Moldova'nın Türk teknik direktörü Engin Fırat, Fransa'ya ecel terleri döktürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin 9. hafta maçında Fransa, Moldova'yı ağırladı.

Stade de France oynanan karşılaşmadan son Dünya Şampiyonu Fransa, 2-1 galip ayrıldı.

Türk teknik direktör Engin Fırat'ın çalıştırdığı Moldova, güçlü rakibi karşısında 9. dakikada Rata'nın golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Fransa, 35. dakikada Varane'ın golüyle eştlği yakaladı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Güçsüz rakibi karşısında galibiyet golünü bulmakta oldukça zorlanan Horozlar, Olivier Giroud'un 80. dakikada penaltıdan attığı golle 3 puana uzandı.

Bu galibiyetle puanını 22'ye çıkaran Fransa, liderliğe yükseldi ve Türkiye'nin ardından H Grubu'nda EURO 2020'ye gitme hakkı kazanan diğer ekip oldu. Moldova ise 3 puanda kaldı.

H Grubu'nda oynanan diğer maçta Arnavutluk ile Andorra 2-2 berabere kaldı.

MOLDOVA’YI ÇALIŞTIRAN TÜRK ANTRENÖR, FRANSA’YI ELİNDEN KAÇIRDI

Fransa deplasmanında maçın başlarında 1-0 öne geçse de 80. dakikada penatıldan yediği golle 2-1 yenilen Moldova, dış basında gündem olmayı başardı. Horozların liderlik için sahaya çıktığı maçta tüm dünya basını Fransa’dan çok farklı bir galibiyet beklerken 3 puanın 2-1’lik skorla gelmesi herkesi şaşırttı.

Moldova Futbol Federasyonu, 28 Ekim tarihinde takımın başına Türk antrenör Engin Fırat’ı getirmişti.

Moldova'nın Fransa ve İzlanda maçları için takımın başına getirdiği Engin Fırat, ilk resmi maçından tam not aldı.